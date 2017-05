Gedenken an den Gräbern der Kriegsopfer FOTO: Bettina Ohnesorge FOTO: Bettina Ohnesorge 2017-05-02T10:12+0200 2017-05-02T10:10+0200

Kurz vor dem Jahrestag der Befreiung vom Faschismus am 8./9. Mai Mai 1945 besuchten Schüler und Schülerinnen den Sowjetischen Ehrenfriedhof in Düsseldorf-Gallberg. Die Gäste aus dem Moskauer Stadtteil Konkovo und ihre Freunde aus der Partnerschule, der Bertha-von-Sutter-Gesamtschule in Dormagen-Nievenheim, knüpften damit an eine Tradition an, die sie seit rund 15 Jahren pflegen. Das gemeinsame Engagement gilt der Erinnerung und der Orientierung auf eine Zukunft in Frieden und Freundschaft.