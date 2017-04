Frühlingsansturm auf Düsseldorfs Stadtbüchereien FOTO: Stadt Düsseldorf FOTO: Stadt Düsseldorf 2017-04-03T13:17+0200 2017-04-03T13:15+0200

Normalerweise fördern ja eher Regenwetter und ungemütliche Temperaturen die Lust zum Lesen. Doch in diesem März, der wegen seiner teils hochsommerlichen Wetterlagen in die Geschichte eingehen wird, erlebten die Stadtbüchereien in Düsseldorf einen ähnlichen Ansturm wie die Eisdielen.