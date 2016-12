Frischekick für Frau Köstlich

Für einen frischen Augenaufschlag legte sich Düsseldorfs Entertainerin Käthe Köstlich bei Dr. Afschin Fatemi unter's Laser-Skalpell. Von Milka Vidovic

Durchgemachte Nächte auf der Bühne und wenig Schlaf. Das ständige Unterwegssein hinterlässt auch bei einer rheinische Frohnatur Spuren. Vor rund sechs Wochen fielen Kabarettistin Käthe Köstlich zum ersten Mal ihre müde wirkenden Augen auf.

"Ich bemerkte es beim Schminken. Meine Augenlider wirkten irgendwie eingefallen und ließen mich müde aussehen. Und nicht nur das: Meine Sicht ist eingeschränkt und das Sehen strengt mich wirklich sehr an", erzählt die Travestie-Künstlerin und Entertainerin.

Diagnose: Schlupflider.

Sich wohlfühlen steht für Käthe Köstlich an erster Stelle. Und weil sie sich mit ihren hängenden Augenlidern unwohl fühlte, vereinbarte sie einen Termin für eine Oberlidstraffung bei Dr. Afschin Fatemi in Kaiserswerth.

Unter örtlicher Betäubung und einem sanften Dämmerschlaf korrigierte der Beauty-Doc die Schlupflieder der Kabarettistin. Der Anteil der überschüssigen Lidhaut wurde dabei exakt ausgemessen. Für die Straffung wurden mit einem Laser-Skalpell die Schnitte so in den Lidfalten gesetzt, dass die kleinen Narben nicht zu sehen sind. Die überschüssige Haut wurde entfernt und die Einschnitte danach vernäht.

Nach nur rund 45 Minuten war der Eingriff vorbei und Käthe Köstlich erwachte gut gelaunt aus dem Dämmerschlaf.

Mit dem Ergebnis ist Käthe sehr zufrieden: "Das ist super gelaufen. Und ich ich bin gar nicht so angeschwollen an den Augen." Direkt nach der Oberlidstraffung konnte Käthe Köstlich die Klinik verlassen. Einige Tage lang wird sie ihre Oberlider kühlen müssen. In etwa einer Woche werden dann die Fäden an den verheilten Schnitten gezogen. Und nach dem Frischekick ist Frau Köstlich dann auch wieder bereit für ihr Publikum...