Frau bei Raub an Wohnungstür verletzt

Bei einem Raub am Sonntag in Mörsenbroich wurde eine 39 Jahre alte Frau leicht verletzt, als ein Unbekannter sie an der Wohnungtür überfiel. Der Täter klaute Bargeld und flüchtete in unbekannte Richtung.