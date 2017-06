Freikarten: "Forced to Mode" ist ganz nah am Original "Depeche Mode"

"Forced to Mode" ist ganz nah am Original "Depeche Mode"

Aus zwei Dritteln der Berliner Electrock/Indietronic-Formation "Forced Movement" formte sich 2011 – auf eine sehr leidenschaftliche Bitte hin – das Depeche-Mode-Tribute-Projekt "Forced to mode". Mit Matthias Kahra an der Gitarre wurde das Trio komplettiert. Von Markus Hausdorf

Eine weitere DM-Tribute-Show? Ja und nein! "Forced to mode" produzieren und präsentieren ihr "Devotional Tribute" auf einem Niveau, das ohne Frage seines Gleichen sucht. Das ist natürlich sehr leicht gesagt, doch die Reaktionen des Publikums und der Presse sowie die Videos von Konzerten der Band sprechen hier eine eindeutige Sprache. Vor allem die sehr energetischen Live-Performances, die "ganz-nah-am-Original-Stimme" und die perfektionistische Liebe zum Sound-Detail machen die Tribute-Show F2Ms so einzigartig.

Die drei Musiker widmen sich vor allem den ersten 15 Schaffensjahren des Originals um Dave Gahan, Martin Gore und Andrew Fletcher. Dabei zählen stetig wechselnde Setlists sowie selten, bisweilen noch nie live gespielte Depeche Mode-Songs zum großen Credo der Band. Bisherige Höhepunkte der Arbeit F2Ms sind sicherlich die dreitägige "Violator-Tour", auf der man 2015 erstmals das erfolgreichste Album Depeche Modes in kompletter Länge und Original-Tracklist auf die Bühnen brachte.

Das Repertoire F2Ms umfasst inzwischen über 70 Songs aller Dekaden der legendären Engländer. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Am 23. Juni ist Forced to Mode im Jungle Club in Köln zu Gast. Wir verlosen 2x2 Karten. Eine Mail, Stichwort "F2M", bis 22. Juni genügt zur Teilnahme.