Feuerwerk und Festzelt-Partys

In diesem Jahr feiert der St. Sebastianus Schützenverein Derendorf 1655 e.V. sein Brauchtumsfest in Verbindung mit der Kirmes am zweiten Wochenende im Juli auf dem Platz am Vogelsanger Weg 50. Durch den Grand Départ der Tour de France musste das Fest um eine Woche verschoben werden.