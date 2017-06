Feuerwehr fängt Kornnatter ein

Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Schlangeneinsatz in Friedrichstadt gerufen.

Eine Familie aus einem Mehrfamilienhaus an der Helmholtzstraße hatte in ihrem Keller eine Schlange entdeckt, die in einem Kellerverschlag auf dem Boden kroch.

Sofort verständigte die Familie die Feuerwehr und holte einen Glasbehälter um die Schlange einzufangen. Die Leitstelle entsendete umgehend den Reptilienexperten der Feuerwache Garath, Mario Schneider, der kurze Zeit später im Keller des Hauses eintraf.

Die Familie hatte die etwa 10 Zentimeter lange Schlange bereits vor dem Eintreffen in dem Glasbehälter gefangen gehalten.

Schnell stellte der Experte fest, dass es sich bei der Schlange um eine junge ungiftige Kornnatter handelte.

Wie die Schlange dahin kam, konnte nicht ermittelt werden. Großräumig wurde der Kellerbereich nach weiteren Schlangen abgesucht. Es wurden keine weiteren gefunden.

Fachgerecht wurde die Kornnatter dann in einer Transportbox verstaut und mit auf die Feuerwache genommen. Der Experte führt die Schlange in den nächsten Tagen einer professionellen Pflegestelle zu.

Kornnattern sind ungiftige aus Nordamerika stammende Würgeschlangen die bis zu einer Länge von 1,40 Meter wachsen können.