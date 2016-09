Angebot für Inhaber der Familienkarte Feuerwehr bietet Wachbesichtigungen an Teilen

Die Feuerwehr der Stadt Düsseldorf nimmt auch in diesem Jahr an der Familienkartenaktion der Stadt teil. Im Oktober, November und Dezember können die verschieden Feuer- und Rettungswachen besichtigt werden. Das Angebot wendet sich exklusiv an Inhaber der Familienkarte. Es soll junge Familien zu gemeinsamen Aktivitäten anregen und ist daher für Familienkarteninhaber kostenfrei.