Feuer in Wohnhaus - Mieter springt aus Fenster FOTO: Archiv FOTO: Archiv 2017-06-28T11:33+0200 2017-06-28T11:32+0200

Am Mittwoch wurde ein 60-jähriger Mieter bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oberbilk schwer verletzt. Er hatte sich durch einen Sprung aus dem Fenster seiner verqualmten Wohnung vom dritten Obergeschoss auf den Gehweg retten wollen. Die Feuerwehr rettete weitere neun Menschen, darunter ein Säugling. Insgesamt kamen neun Mieter ins Krankenhaus. Schaden: 200.000 Euro.