Exhibitionist im Südpark - Polizei fahndet nach einem circa 50-jährigen Tatverdächtigen

Ein bislang unbekannter Mann zeigte sich am Donnerstagabend in schamverletzender Weise einer jungen Frau im Südpark in Bilk. Diese alarmierte die Polizei, die wiederum nun Zeugen sucht.