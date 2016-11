"Die Höhe der Einsparungen können wir nicht zuverlässig beziffern", sagt Gründezernentin Helga Stulgies. Im Raum steht eine Honorarkürzung für die Arbeit der Werkstatt für angepasste Arbeit (Wfaa) im Südpark.

Noch am Mittwoch hatte es eine Pressemitteilung der WfaA gegeben. Unterzeichner waren Geschäftsführer Thomas Schilder und Pressesprecherin Andrea Schmidt. Von Yvonne Hofer

In dieser Mitteilung heißt es: "Im Zuge der Haushaltskürzungen zur 'Verwaltung 2020‘ der Landeshauptstadt Düsseldorf wurden alle Dezernenten und Amtsleiter aufgefordert, die Personalkosten zu prüfen und Vorschläge der Einsparung zu melden. In einem ersten Gespräch im Juni dieses Jahres teilte Amtsleiterin Doris Törkel der WfaA mit, dass für den Honorarvertrag über die 'Pflege und Unterhaltung des Südparkgeländes‘ eine Kürzung von 300.000 pro Jahr ab dem 01.01.2018 geplant sei."

Am Donnerstag nun ein kurzfristig einberufenes Pressegespräch im Rathaus. Gesprächspartner: Thomas Schilder und die Beigeordnete Helga Stulgies.

"Wir sind in sehr konstruktiven und sehr offenen Gesprächen", sagt Stulgies. Man habe es in diversen Parkanlagen Düsseldorfs inzwischen geschafft, zu sparen. Die Höhe der anstehenden Einsparungen im Südpark könne man aber derzeit nicht beziffern. Das mit der Zahl 300.000 sei "vielleicht ein bisschen unglücklich gelaufen".

Insgesamt erhält die WfaA, bei der Im Südpark insgesamt 200 Menschen mit Behinderung arbeiten – 50 von ihnen in der Parkpflege, jährlich einen Etat von 900.000 Euro. "Schwerpunktmäßig ging es in unseren Gesprächen um die Parkpflege", so Stulgies. "Es war nie Thema, dass der Streichelzoo geschlossen wird."

Thomas Schilder nickt. Er erklärt: Das mit dem Bezug zum Projekt "Verwaltung 2020", das sei sein Fehler gewesen, das stimme so nicht, wie er es in seiner Pressemitteilung formuliert habe.

Die Werkstatt für angepasste Arbeit hat nach der Bundesgartenschau 1987 die Pflege des Südparks übernommen. "Damals wurde ein Pflegekonzept entwickelt", so Stulgies. Weil sich der Park aber verändert habe im Laufe der Jahre, müsse nun ein neues Konzept erstellt werden. Ein Landschaftsarchitekt soll damit beauftragt werden und so auch herausfinden, wo es Einsparmöglichkeiten gibt.

Möglichkeiten seien unter anderem die Reduzierung von Mäh-Durchgängen und das Pflanzen mehrjähriger Stauden und pflegeleichter Gehölze. Das Gutachten wird extern in Auftrag gegeben, weil im Gartenamt die "Kapazitäten fehlen", wie Stulgies erklärt.