Das Gartenamt installiert vorbeugend Leitern an Gewässern, damit ins Eis eingebrochene Menschen gerettet werden können.

Die derzeitigen Wintertemperaturen können so manchen Düssel­dorfer aufs Eis locken, wenn Teiche und Gewässer zugefroren sind. Doch Gartenamt und Feuerwehr mahnen: Das ist kein ungefähr­liches Ver­gnügen. Generell sollten die Verbotsschilder beachtet werden. Vorbeugend haben die Mitarbeiter des Gar­tenamtes jetzt "Eisleitern" an Gewässern in den Parkanlagen installiert. Damit kann Verunglüc­kten, die ins Eis eingebrochen sind, geholfen werden.

Die dreieinhalb Meter langen, signalgelb gestrichenen Holzleitern können zur besseren Gewichtsverteilung über die Einbruchstelle gelegt werden, um in Not geratene Menschen schneller aus dem Wasser zie­hen zu können. Besonders gefährdet sind Kinder. Leicht überschät­zen sie die oft viel zu dünne Eisdecke. Auch wenn in Ufernähe das Eis fest er­scheint, kann es ein paar Meter weiter gefährlich wer­den. Bricht das Eis weg, fallen die Menschen unwei­gerlich in das eisige Wasser. Die Folge sind lebensgefähr­liche Unterkühlungen. Bereits nach zwei Minuten haben Kinder darin kaum eine Überlebenschance.

Leider wurden die Eisleitern in der Vergangenheit oftmals gestohlen oder für andere Zwecke missbraucht. Im Floragarten wurden bereits zwei Leitern entwendet. Die Leitern müssen jedoch unbedingt an den­ Auf­stell­orten bleiben. Denn: Eisleitern können Leben retten

Generell gelten folgende Regeln:

Betreten von nicht freigegebenen Eisflächen ist verboten.

Ansonsten gilt: Eis muss mindestens 15 Zentimeter dick sein. Bei den ersten Anzeichen, dass das Eis brechen könnte, die Eisfläche sofort verlassen.

Eisflächen, die dunkle Flächen oder Risse aufweisen, unbedingt meiden.

Wenn ein Mensch ins Eis eingebrochen ist, bitte wie folgt reagieren: