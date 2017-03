Bonjour le Tour Einziger irischer Tour de France-Sieger besucht Düsseldorf FOTO: Wikimedia Commons FOTO: Wikimedia Commons 2017-03-17T14:08+0100 2017-03-17T14:00+0100

Ausgerechnet am heutigen St. Patrick's Day, am irischen Nationalfeiertag, kommt die Nachricht aus dem Düsseldorfer Rathaus: Stephen Roche besucht am Samstag, 25. März, die Landeshauptstadt.