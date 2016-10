Am Fleher Deich

Das Ordnungsamt stellte am vergangenen Sonntag die zurückgelassenen "Überreste" einer nicht genehmigten Party am Fleher Deich sicher.

Weil es zu laut war, riefen Zeugen gegen 16 Uhr das Ordnungsamt an und beschwerten sich über die Störung. Als die OSD-Mitarbeiter in dem Waltstück in Höhe des Fleher Deiches eintrafen, hatte sich die Party bereits aufgelöst. Die Feiernden waren zwar weg und Ruhe war eingekehrt, dafür hinterließen sie aber jede Menge "Party-Überreste".

140 Kästen mit Getränken und Leergut, zwei Kartons Sekt, sechs teilweise gefüllte Benzinkanister, drei Müllsäcke mit Leergut, eine Aluleiter, sieben Rollen Verpackungsfolie und zwei Fahrräder stellten die städtischen Mitarbeiter sicher.

Bei einer Nachkontrolle am Montag trafen die OSD-Mitarbeiter schließlich auf drei Vertreter der Partygesellschaft, die angaben, nun aufräumen zu wollen.

Zu spät. Die Veranstalter erwartet nun ein Bußgeld in dreistelliger Höhe und eine Rechnung für die Einlagerung der Partyreste durch das Ordnungsamt.