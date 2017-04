Girls‘ Day Einblick in den Berufsalltag am Düsseldorfer Airport FOTO: Airport Düsseldorf FOTO: Airport Düsseldorf 2017-04-27T16:14+0200 2017-04-27T16:08+0200

Welche Berufswege bietet der Flughafen? Wie sieht die Ausbildung zur Fluggerätmechanikerin aus? Welche Fähigkeiten muss man als Pilotin mitbringen? Antworten auf diese und weitere Fragen bekamen heute 55 Schülerinnen des Max-Planck-Gymnasiums in Stockum am Düsseldorfer Airport. Anlässlich des Girls‘ Day ermunterte der Flughafenkonzern sie gemeinsam mit seinen Airline-Partnern dazu, sich in vermeintlichen Männerberufen zu probieren und einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.