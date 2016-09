Ein Feuer-Teufel in Bilk?

Am Montagmorgen kam es zu mehreren Bränden in Bilk. Insgesamt gingen vier Autos, ein Wohnmobil, ein Wohnwagen und ein Altkleidercontainer in Flammen auf. Der Schaden liegt bei rund 200.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Um 4.18 Uhr schlug an diesem Morgen zum ersten Mal der Alarm bei der Feuerwehr an. Zeugen meldeten vier brennende Fahrzeuge auf einem verschlossenen Privatparkplatz für Mitarbeiter der Rheinbahn an der Ecke Merowingerstraße/Am Steinberg. Trotz der aufwendigen Löscharbeiten (zwei Stunden), konnten die Feuerwehrleute einen Totalschaden an den neuwertigen Fahrzeugen nicht verhindern.

Noch während die Feuerwehr an der Merwowingerstraße mit den brennenden Fahrzeugen beschäftig war, kam gleich der nächste Notruf rein: Auf einem der Pardecks an der Heinrich-Heine-Universität brannte ein Peugeot lichterloh. Als die Einsatzkräfte eintrafen war der Kleinwagen bereits komplett ausgebrannt.

Der nächste Fahrzeugbrand wurde gegen 5 Uhr auf der Zimmerstraße entdeckt. Ein Skoda der Hilfsorganisation Malteser stand in Flammen. Auch hier entstand ein Totalschaden an dem Auto.

Ein brennender Altkleidercontainer am Florapark in der Bilker Allee hielt die Feuerwehr ebenfalls an diesem Morgen auf Trab. Nachdem die Flammen gelöscht waren, entsorgte die Awista den 3.000 Euro teuren, nun aber unbrauchbaren Container.

Wie es zu den Bränden kam, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.