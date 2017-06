Pferdeshow „Apassionata“ Edle Pferde und waghalsige Akrobaten FOTO: Apassionata FOTO: Apassionata 2017-06-12T10:29+0200 2017-06-12T09:32+0200

Mit tosendem Applaus wurde das Finale der 14. Apassionata-Tour "Cinema of Dreams" im ISS Dome in Düsseldorf gefeiert. Die beliebte Pferdeshow gastierte am Wochenende gleich drei Mal in der Landeshauptstadt und begeisterte das Publikum mit edlen Pferden, eleganten Dressuren und waghalsiger Akrobatik.