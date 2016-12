Düsseldorfs Feuerwehrleute sammeln 9.400 Euro für guten Zweck FOTO: Archiv FOTO: Archiv Teilen

Für einen guten Zweck sammelten Düsseldorfs Feuerwehrleute am zweiten Adventswochenende 9.400. Diese stolze Summe übergaben die Mitarbeiter der Feuerwehr nun an Dr. Susanne Hirsmüller, die Leiterin des Hospizes am Evangelischen Krankenhaus, und ihr Team.