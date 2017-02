Düsseldorferin will Miss Germany 2017 werden FOTO: maik-rietentidt.com FOTO: maik-rietentidt.com 2017-02-16T14:42+0100 2017-02-16T13:59+0100

Für die 21-jährige Krankenschwester Eka­te­ri­na Fa­bri­ci­us steht an diesem Wochenende ein wichtiger Termin an. Die junge Düsseldorferin und amtierende "Miss West­deutsch­land" nimmt am Samstag im Europa Park in Rust (Freiburg) an der Wahl zur Miss Germany 2017 teil. Dort will sie sich gegen 21 Konkurrentinen aus ganz Deutschland durchsetzen und sich die Krone sichern.