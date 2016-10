Düsseldorfer Weihnachtsmarkt wird youtube-Star

(ho) Ein Pressegespräch zum Düsseldorfer Weihnachtsmarkt in einem Kino - das gab es noch nie. Frank Schrader, der neue Chef von Düsseldorf Marketing & Tourismus hat es jetzt getan. Der Grund ist dreieinhalb Minuten lang.

"Online und Social Media-Kanäle werden in der Vermarktung und Kommunikation immer wichtiger", sagt Schrader. Und deshalb bewirbt die DMT den Weihnachtsmarkt auch erstmals in bewegten Bildern. "Das muss man emotional aufladen!"

Dreieinhalb Minuten führt der Film über die sieben Weihnachtsmärkte der Innenstadt und verbindet sie auch gleich medial. "Der Film macht Lust auf das vorweihnachtliche Markt- und Shoppingerlebnis Düsseldorf und zaubert sicher vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht."

3.500 Euro hat sich die DMT den Film kosten lassen, der im vergangenen Jahr an vier Abenden gedreht wurde. "Ausschließlich mit authentischen Weihnachtsmarktbesuchern", wie DMT-Sprecher Roman von der Wiesche betont.

Der Weihnachtsmarkt findet von 17. November bis 23. Dezember statt. Er besteht aus dem Handwerkermarkt vor dem Rathaus, dem Markt auf der Flinger Straße, dem Engelchenmarkt am Heinrich-Heine-Platz sowie dem Markt auf dem Schadowplatz und am Kö-Bogen (mit Eisbahn) bis hin zur Schadowstraße.

Das Riesenrad auf dem Burgplatz ist übrigens das effektvolle Finale im Film.

Während der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr noch weitesgehend unverändert bleibt, ist man bei der DMT bereits mit einem neuen Lichtkonzept beschäftigt. Auch läuft der Vertrag mit der Firma Liga Nova aus, die in diesem Jahr noch einmal den Markt auf dem Schadowplatz aufbauen wird. Für 2017 wird der Standort neu ausgeschrieben.

"Die Entscheidung wird wohl im 1. Quartal 2017 fallen", so Schrader.

Übrigens: Das Filmplakat zu "Düsseldorf im Advent" ist in einer limitierten Auflage von 1.000 Exemplaren kostenlos als Postkarte in den Tourist-Informationen am hauptbahnhof und in der Altstadt erhältlich.