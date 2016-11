Düsseldorfer überfällt zwei Mal die gleiche Bank FOTO: Fotolia FOTO: Fotolia Teilen

Twittern







Ein 48-jähriger Düsseldorfer soll gleich zwei Mal eine Bank an der Brunnenstraße in Bilk überfallen haben. Die erste Tat soll er bereits am 10. Februar begangen haben. Die zweite, bei der er festgenommen wurde, am Halloweenabend (31. Oktober).