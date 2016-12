Düsseldorfer Polizei erhöht Sicherheitsmaßnahmen auf den Weihnachtsmärkten

Die Düsseldorfer Polizei hat nach den Geschehnissen in Berlin ihr Sicherheitskonzept angepasst. Eine konkrete Gefährdung liegt nach den bisherigen Erkenntnissen für Düsseldorf nicht vor.

"Wir stehen in engem Austausch mit allen Sicherheitsbehörden und werden alles tun, um für die Sicherheit auf den Weihnachtsmärkten zu sorgen!, so Polizeipräsident Norbert Wesseler. "Hundertprozentige Sicherheit kann niemand gewährleisten. Lassen Sie uns trotz der traurigen und erschreckenden Ereignisse in Berlin besonnen reagieren", so Wesseler.

Die Polizeibeamten zeigen ab sofort verstärkt Präsenz auf den Weihnachtsmärkten in Düsseldorf und sind mit Schutzwesten und Maschinenpistolen in Doppelstreifen unterwegs. Alle sind noch einmal in hohem Maße sensibilisiert worden.

Stadt und Polizei stehen im engen Kontakt, um die Sicherheitsmaßnahmen rund um die Weihnachtsmärkte abzustimmen.