Düsseldorf sagt: „Bonjour le Tour“

Sollte es jemand noch nicht mitbekommen haben: Am 1. Juli 2017 blickt die Welt auf Düsseldorf. Grund: Der Grand Départ, der Start der Tour de France in der Landeshauptstadt.

Bereits das kommende Wochenende steht im Zeichen des weltgrößten Radsport-Ereignisses. Knapp 100 Tage davor sagt Düsseldorf: "Bonjour le Tour"!

Bürgermeister Günter Karen-Jungen ist sicher: "Die Vorfreude in der Stadt steigt stetig und heftig!"

Stadtdirektor Burkhard Hintzsche macht die Ausmaße deutlich: "Wir hatten schon eine Reihe sportlicher Großereignisse in Düsseldorf. Doch noch keines in dieser Dimension!" Er betont: "Die Tour de France ist nicht nur eine Radsportveranstaltung, sondern auch ein Ereignis, das viele Menschen zusammenführt - von Sportvereinen bis hin zur Welthungerhilfe."

Tatsächlich ist die Welthungerhilfe (WHH) Charitypartner des Grand Départ Düsseldorf. Am Samstag, 25. März, wird die WHH mit eigenem Stand auf dem Marktplatz vertreten sein und für die Fairplay-Tour werben, bei der rund 350 Jugendliche jährlich fast 800 Kilometer auf dem Rad fahren zugunsten von Schulprojekten in Ruanda.

Am Rathaus fällt am Samstag, 25. März, um 12.30 Uhr der Startschuss für das 100-Tage-Programm bis zum Start der Tour. In Anlehnung an die Gesamtzahl der Tour-Etappen können Besucher 21 Etappen rund ums Rathaus erleben, die eigene Fitness testen und jede Menge Informationen über die Tour de France bekommen. Sogar aus erster Hand.

Denn mit dem Iren Stephen Roche und dem Franzosen Bernard Thévenet sind am Samstag auch zwei ehemalige Tour de France-Sieger zu gast. Thévenet gewann 1975 und 1977. Roche schaffte 1987 das, was sonst nur Radsport-Legende Eddy Merckx fertigbrachte: Er gewann in dem Jahr die Tour, den Giro d'Italia und die Weltmeisterschaft."

In einer Talkrunde sind beide nach der Eröffnung am Samstag auf der Bühne zu erleben. Mit Boogie-Woogie-König Sascha Klaar um 18 Uhr geht der Tag schließlich nahtlos in die Nacht der Museen über.

Mehr zum Thema unter www.duesseldorf.de/letour