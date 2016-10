Dieb klaut Wertsachen aus einem KÖ-Büro

Nach dem Diebstahl in einem Büro an der Königsallee fahndet die Polizei nach einem Verdächtigen. Der Unbekannte war auf frischer Tat ertappt und festgehalten worden, hatte sich dann allerdings gewaltsam losgerissen und war geflüchtet.

Am Montag kehrte eine Mitarbeiterin des Bürohauses an der Königsallee gegen 12.50 Uhr aus ihrer Mittagspause zurück zu ihrem Arbeitsplatz. In ihrem Büro stieß sie plötzlich auf einen unbekannten Mann, der vorgab, etwas gesucht zu haben.

Als er schnell wieder aus dem Gebäude verschwinden wollte, hielt ihn die Frau an seiner Jacke fest. Sofort schlug der Täter nach der Angestellten und konnte sich so gewaltsam losreißen. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Die Angestellte wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Wie sich herausstellte, fehlen aus einem Nachbarbüro die Wertsachen einer weiteren Kollegin. Eine Fahndung der Polizei verlief bisher ohne Ergebnis.

Der Dieb ist etwa 30 Jahre alt und circa 1,85 Meter groß. Er wird als schlank und gepflegt mit deutlich männlichen Gesichtszügen beschrieben. Er hat kurze dunkelbraune Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen Jeans und einer dunklen leichten Jacke mit glatter Oberflächenstruktur.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer: 0211-8700.