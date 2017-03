Die Tour-Begeisterten

Der international renommierte Künstler und Professor der Düsseldorfer Kunstakademie, Andreas Gursky, hat exklusiv 45 Original-Abzüge des Fotos mit dem Titel "Andreas Gursky, Tour de France II, 2016" im Format 71,5 x 51,8 cm, gerahmt hinter Museumsglas, für Premium-Sponsoringpakete für den Tour-Start 2017 in Düsseldorf zur Verfügung gestellt.

Knapp 20 der Pakete sind bisher erworben worden. Nachdem im Dezember bereits das Ehepaar Udo und Irmel van Meeteren ein Bild symbolisch in Empfang genommen hatte, wurden jetzt weitere Kunstwerke übergeben.

"Das exklusive Werk von Andreas Gursky zeigt nicht nur die Tour-Begeisterung des weltbekannten Künstlers, sondern auch die unserer Premium-Sponsoren. Ich danke Andreas Gursky und allen, die uns damit bei der Ausrichtung des größten Sportereignisses in diesem Jahr unterstützen und wünsche viel Freude mit dem Kunstwerk - und natürlich beim Grand Départ Düsseldorf 2017", erklärt Oberbürgermeister Thomas Geisel.

Und Künstler Andreas Gursky fügt hinzu: "Die Tour de France hat mich zu einem meiner wichtigen Bilder inspiriert. Außerdem bin ich sportbegeistert und fahre selber Rad. Ich finde es toll, daß der Grand Départ in Düsseldorf startet und habe dieses Ereignis gerne mit einer Edition unterstützt."



Bislang gehören unter anderem Ehepaar van Meeteren, Commerz Real, Phoenix Gastronomie GmbH, GERCHGROUP, RALF SCHMITZ GmbH & Co. KGaA, BPD Immobilienentwicklung GmbH, DERAG LIVING HOTEL De Medici, CENTRUM Holding Deutschland GmbH & Co. KG, ingenhoven architects, die developer Projektentwicklung GmbH, Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner mbB, die Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH, Catella Project Management GmbH, Stadtsparkasse Düsseldorf und Three-Sixty Sportsbar zu dem Kreis der Käufer dieses Premium-Paketes, wobei es weitere Erwerber gibt, die nicht genannt werden möchten.



Neben dem gerahmten und signierten Kunstwerk sind in diesem Paket jeweils zehn exklusive Hospitality-Plätze für die 1. Etappe der Tour am 1. Juli 2017 enthalten. Außerdem werden die Namen der Premium-Sponsoren bei der Ausstellung des neuen Werkes im Rathaus (ab 23. März) und anschließend im Rahmen der internationalen Fotoausstellung im NRW-Forum (ab 19. Mai) präsentiert.