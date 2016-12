Die Kunsttrommler von TAO versprühen einen globalen Beat

FOTO: TAO Entertainment Ltd

Explosiv und dennoch klassisch. Ursprünglich und trotzdem modern. Millionen Zuschauer konnte das japanische Trommel-Ensemble TAO bereits bei Gastspielen weltweit begeistern.

TAO verbindet in einer perfekten Performance die jahrhundertealte, überlieferte Wadaiko-Kunst mit Elementen der POP-Musik, eingebunden in eine minutiös darauf abgestimmte Choreografie. TAO hat japanische Trommelkunst neu definiert und sind die unbestrittenen Meister dieser alten japanischen Kunstform.

Um die imposanten Trommeln mit einem Durchmesser von bis zu 1,70 Meter zum Klingen zu bringen, wird dem elfköpfigen Ensemble neben einem ausgesprochenen Rhythmusgefühl vor allem eines abgefordert: Voller körperlicher Einsatz!

Das aktuelle Programm "The Samurai of the Drum" verbindet auf beeindruckende Weise Tradition und Moderne und zeigt ein Wechselspiel zwischen tiefem Grollen der riesenhaften Wadaiko-Trommeln und zarten, zerbrechlichen Momenten voll lyrischer Schönheit – eine Show, die einen einzigartigen globalen Beat versprüht.

Am 6. Februar 2017 ist die Show um 20 Uhr in der Mitsubishi Electric-Halle in Düsseldorf zu Gast. Weitere Videos und Infos zur Show unter: www.drum-tao.de