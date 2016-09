Baustart für die 701 zum ISS Dome: Die Bahn kommt - bald

Baustart in Rath: Für die Erschließung des Entwicklungsgebietes an der Theodorstraße und des ISS Domes mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird jetzt die Trasse der Straßenbahnlinie 701 verlängert.

Die neue, rund 2.000 Meter lange Straßenbahnstrecke wird Ende Dezember 2017 betriebsbereit sein. Der Linienbetrieb soll zum Fahrplanwechsel Anfang Januar 2018 aufgenommen werden. Die Kosten von rund 30 Millionen Euro werden komplett von der Landeshauptstadt Düsseldorf übernommen.

Oberbürgermeister Thomas Geisel und Verkehrsdezernent Dr. Stephan Keller haben am Donnerstag, 29. September, den Start für die Bauarbeiten frei gegeben.

"Endlich ist es soweit! Anfang 2015 konnten die Grundstücksverhandlungen abgeschlossen werden und der Planfeststellungsbeschluss erlassen werden. Jetzt blicken wir nach vorne. Es ist gut, dass der ISS Dome und das Gewerbegebiet an der Theodorstraße bald an das Straßenbahnnetz angebunden sind. Das freut nicht nur die Fans der DEG", erklärte der Oberbürgermeister.

Die neue Straßenbahntrasse zweigt an der vorhandenen Gleisschleife am Bahnhof Rath aus dem bestehenden Streckennetz ab. Im weiteren Verlauf durchschneidet die Trasse den Platz der Wendeschleife und verläuft parallel zu den Gewerbebauten östlich der Wahlerstraße an der westlichen Seite der Kleingartenanlage entlang.

An der Wahlerstraße quert die Straßenbahntrasse höhengleich das Anschlussgleis der Röhrenwerke der Firma Vallourec. Die Trasse verläuft im Abschnitt Wahlerstraße bis Am Hülserhof auf einem eigenen Gleiskörper in der Mitte der vier spurigen Theodorstraße. Im Knotenpunkt Theodorstraße, Am Hülserhof, Am Röhrenwerk schwenkt die Trasse nach Süden in die Wendeschleife der neuen Endhaltestelle ein.

Die teilweise in der Straßenmitte vorhandene Bustrasse auf der Theodorstraße wird zurückgebaut. Die Trassenführung wurde laut Amt für Verkehrsmanagement so gewählt, dass die Eingriffe in die Privat- und Kleingartenfläche auf ein Minimum beschränkt werden konnten.

An der Strecke werden drei neue Haltestellen eingerichtet:

"Wahlerstraße" am Knotenpunkt Theodorstraße, Wahlerstraße mit Anschluss an die Einmündung Oberhausener Straße, "ISS Dome" und "Am Hülserhof" am Knotenpunkt Theodorstraße, Am Hülserhof, Am Röhrenwerk nahe der neuen Wendeschleife. Der vorhandene Haltepunkt "Rath-S" wird umgebaut und an den neuen Streckenverlauf angepasst.

Alle vorgenannten Haltestellen werden barrierefrei und unter Beachtung der "Gestaltungsstandards zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse mobilitätsbehinderter Menschen" gebaut.

Für eine zügige Betriebsabwicklung bei Großveranstaltungen wird der Bahnsteig der Haltestelle am ISS Dome stadteinwärts eine Länge von 80 Metern erhalten. Dadurch wird der gleichzeitige Halt von zwei Straßenbahnzügen möglich. Die Länge der übrigen Haltestellen beträgt rund 60 Meter. Die Straßenbahntrasse wird überwiegend als Rasengleis angelegt. Lediglich in den Haltestellen, nahe der Wendeschleife und auf den Straßenkreuzungen wird ein geschlossener Gleiskörper gebaut.

Unter Berücksichtigung der im Landschaftspflegerischen Begleitplan formulierten Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen sowie der Festlegung einer "externen" Ausgleichsfläche westlich des Rotthäuser Weges - nicht mehr benötigte Friedhofserweiterungsflächen Gerresheim - können Eingriffe in Natur und Landschaft ausgeglichen werden. Es werden 35 Baumneupflanzungen vorgenommen, die Baumverluste durch Bauarbeiten kompensieren.