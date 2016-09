Diakonie Düsseldorf feiert 100. Geburtstag

Die Diakonie Düsseldorf feiert ihr 100-jähriges Bestehen mit einem Festgottesdienst am Sonntag, 25. September, 10 Uhr, in der Johanneskirche, Martin-Luther-Platz 39. Von der Redaktion

Die Predigt hält Pfarrer Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland. Grußworte sprechen Rainer Schmeltzer, Minister für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrein-Westfalen und Thomas Geisel, Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf. Musikalisch gestalten Kantor Wolfgang Abendroth und der Düsseldorfer Kammerchor sowie der Pianist „Hauschka aka“ alias Volker Bertelmann den Festgottesdienst.

Als die evangelische Kirchengemeinde Düsseldorf v das „Evangelische Jugend- und Wohlfahrtsamt“ gründete, ahnte noch niemand, dass 100 Jahre später daraus eine der größten deutschen Stadtdiakonien mit 2.500 Mitarbeitenden und 1.600 Ehrenamtlichen entstehen würde. Mitten im ersten Weltkrieg waren es erst einmal die gefährdeten Kinder und Jugendlichen, um die sich Pfarrer Karl Euler mit drei hauptamtlichen und einigen ehrenamtlichen Mitarbeitern kümmerte.

Im Laufe der Zeit wuchs die Einrichtung, bis 1933 zählte die Diakonie schon 26 Standorte. Nach dem zweiten Weltkrieg kamen immer mehr diakonische Aufgaben dazu. So entstand beispielsweise 1949 das erste Übernachtungsheim für Frauen, Mädchen und Kinder, 1951 mit der Evangelischen Ehe- und Erziehungsberatungsstelle in Düsseldorf eine der ersten evangelischen Beratungsstellen in Deutschland und 1952 das erste Altersheim.

1965 begann die Arbeit mit Alkohol- und Drogenkranken, und vor 30 Jahren wurde die renatec gegründet, die arbeitslose Menschen qualifiziert und auf den Arbeitsmarkt vorbereitet. 2009 übernahm die Diakonie schließlich auch die Kindertagesstätten der evangelischen Kirchengemeinden.

Heute bietet die Diakonie Hilfe und Unterstützung in fast allen sozialen Fragen an – von der Hilfe für Familien in Not über die Begleitung von Flüchtlingen bis hin zu den umfassenden Hilfen für pflegebedürftige Menschen. Mit mehr als 100 verschiedenen Angeboten an 180 Standorten in der ganzen Stadt ist die Diakonie als evangelischer Wohlfahrtsverband für die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer da.

(City Anzeigenblatt Duesseldorf)