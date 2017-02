Der Närrische Ohrwurm geht an "Kokolores"

(ho) Der närrische Hit der Session heißt "Düsseldorfer Mädchen". 10.000 Hörer und Zuschauer können nicht irren. Der Närrische Ohrwurm von Antenne Düsseldorf und center.tv geht an die Gruppe "Kokolores".

"Uns gibt es seit 2014", sagt Sängerin Ursula Strunck. Sie hat zur Preisverleihung Töchterchen Marlene mitgebracht. Die findet den lustigen kleinen Goldkerl mit der roten Nase auch richtig gut. Mama Ursula lässt sich nicht lange bitten und stimmt den Sieger-Song im Studio von Antenne Düsseldorf an.

Chef-Redakteur Christian Zeelen, der als Karnevalsprinz selbst seinen musikalischen Beitrag zum jecken Düsseldorfer Liedgut leistete, ist vom Wettbewerb in diesem Jahr begeistert. "Die Qualität der Teilnehmer war so groß, dass wir statt den geplanten sechs gleich neun Musikbeiträge in den Wettbewerb genommen haben."

Darunter auch die KG Regenbogen, De Fetzer und Heinz Hülshoff. Damit die Düsseldorfer Karnevalsmusik noch bekannter wird, rührten Ex-Prinz Lothar Hörning und Ex-Venetia Claudia Monréal in insgesamt sechs Sondersendungen die Werbetrommel für die jecke Musikszene.

Übrigens: Der "Goldene Ohrwurm", das lustige Kerlchen mit der roten Nase, hat Rosenmontagswagenbumeister Jacques Tilly 2007 eigens für den Wettbewerb entworfen.