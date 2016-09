Daumenglühen und Schwarzlichtspiele

Alles dreht sich um die Jugendlichen und das, was sie können und zeigen möchten. Von der Redaktion

Die siebte Nacht der Jugendkultur mit 135 Kultur-Events von Jugendlichen für Jugendliche in ganz Nordrhein-Westfalen steht von Freitag, 23. September bis Freitag, 30. September auf dem Programm

In Düsseldorf erwarten die Jugendlichen zum Beispiel Schwarzlichtspiele am Freitag, 23. September, von 17 Uhr bis 24 Uhr im Evangelischen Kinder-und Jugendzentrum, Werstener Dorfstraße 90 a, in Wersten.

In eine „Zwischenwelt aus Schatten und Farbe“ in einer Kulisse von Tiefsee und Dschungel können sich Jugendliche im Werstener Jugendzentrum im Hinterhof begeben. Unter Schwarzlicht werden verschiedene Spielstationen wie Tischkicker, Speedhockey, eine Armbrust-Schießbude sowie Spieltische mit Brettspielklassikern wie Backgammon und Mühle aufgebaut. Der Dresscode für die Jugendlichen ist ganz in weiß oder bunt.

Die Punk-Rocker „O two Eleven“ aus Düsseldorf, „to have and hold“ aus Hamminkeln mit Pop und die Singer/Songwriter-Aktivisten “Bioholz” aus Viersen mit nachdenklichen und kritischen Texten liefern am Samstag, 24. September, den Soundtrack zur Nachtfrequenz 2016 im Jugendheim der Evangelischen Luther-Kirchengemeinde, Kopernikusstraße 7 in Bilk. Beginn ist um 18 Uhr. Um 22 Uhr endet das Konzert.

Bis die Daumen glühen, haben Jugendliche am Samstag, 24. September, im ejuzo – Evangelisches Jugendzentrum in Oberbilk, Ellerstraße 215, die Möglichkeit, auf modernen Konsolen verschiedene Spieleklassiker neu zu erleben. In chilliger Atmosphäre wird gegeneinander gespielt von 20 Uhr bis 24 Uhr.

Unter dem Motto „Wortgewitter“ treten Jugendliche mit Schlagfertigkeit und Performance-Talent am Freitag, 23. September, im Jugendzentrum Teestube der Kaiserswerther Diakonie, Alte Landstraße 179, Kaiserswerth, gegeneinander an. Das Publikum entscheidet, wer auf dem Siegertreppchen landet. Beginn ist um 20 Uhr.

Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei.

Das gesamte Programm zur Nachtfrequenz – Nacht der Jugendkultur 2016 gibt es im Internet unter

www.nachtderjugendkultur.de .

