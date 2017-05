Das musikalische Mädchen FOTO: ho FOTO: ho 2017-05-23T17:04+0200 2017-05-23T17:01+0200

Die erste CD von Nadine Beneke ist fertig. Am Samstag, 10. Juni, stellt sie "Tochter des Windes" im WP8 an der Kölner Straße vor. Was das mit der Kulisse in der Altstadt und einem Haufen Schlagersänger zu tun hat, wollen wir hier erzählen. Von Yvonne Hofer