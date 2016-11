"Das Letzte": Wilfried Schmickler in der Nachbarschaft

Wilfried Schmickler ist der "Scharfrichter unter den deutschen Kabarettisten", seine satirisch brillante Analyse der bundesdeutschen Wirklichkeit weist ihn als kompromisslosen Moralisten aus.

Seine Opfer sind immer Täter. Allemal die Großen in Wirtschaft und Politik, Kirche und Medien. Auch die Kleinen, vor allem die Kleinen im Geiste, er holt die verbale Keule genauso gerne mit lauter Stimme heraus, wie er mit leisen Tönen feine Stiche setzt - Wilfried Schmickler ist der "Wutbürger", dessen Waffe das geschliffene Wort ist!

Mit seinem aktuellen Programm "Das Letzte" gastiert Schmickler am 11. November um 20 Uhr in unmittelbarer Nachbarschaft, in der Stadthalle Hilden, Fritz-Gressard-Platz 1.

Tickethotline : 0211-27 4000