Das KinderKinoFest 2016 ist eröffnet FOTO: Landeshauptstadt Düsseldorf/Malte Krudewig FOTO: Landeshauptstadt Düsseldorf/Malte Krudewig

Das KinderKinoFest 2016 ist am heutigen Donnerstag eröffnet worden. Bis zum 16. November öffnen sich in diesem Jahr in sechs Kinos und vielen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen die Türen für junge Filmfans von 4 bis 16 Jahren.