Dankeschön-Fest für die Vorlesepaten

Das zehnte Dankeschön-Fest für ihre Vorlesepatinnen und -paten richten die Stadtbüchereien Düsseldorf am Montag, 24. Oktober, 17 Uhr in der Zentralbibliothek am Bertha-von-Suttner-Platz aus.

An diesem besonderen Tag dürfen die Ehrenamtlichen, die sonst immer selbst vorlesen, einmal ganz entspannt zuhören und werden mit einem Kabarett-Märchen des Duos "MärSinn" auf der Bühne unterhalten. Anschließend werden sie von der Jugendberufshilfe mit Kaffee und Kuchen verwöhnt. 209 Personen sind derzeit als ehrenamtliche Vorleserinnen und Vorleser qualifiziert und beim Netzwerk "Düsseldorf liest vor" registriert. Die Hälfte von ihnen ist in Kindertageseinrichtungen im Einsatz, der Rest verteilt sich auf Grundschulen (40), Bibliotheken (18) und sonstige Einrichtungen. Häufig warten auch "Sondereinsätze" auf die Vorlesepatinnenen und -paten, zum Beispiel im Kinder-Lesezelt beim Bücherbummel auf der Kö, beim Düsseldorfer Lesefest oder dieses Jahr auch beim NRW-Fest. In Zusammenarbeit mit dem Netzwerk "Düsseldorf liest vor" sorgen die Stadtbüchereien Düsseldorf seit 2005 dafür, dass die Vorlesepatinnen und -paten nicht nur eine Grundausbildung erhalten, sondern sich auch regelmäßig austauschen und fortbilden können. 2016 wurden fünf Qualifizierungs-Seminare und sechs Coachings angeboten, an denen insgesamt rund 180 engagierte Bürgerinnen und Bürger teilnahmen. Neue Interessentinnen und Interessenten sind zum Kennerlernen des Netzwerks herzlich zu den nächsten Seminaren eingeladen. Alle Infos gibt es unter www.duesseldorf-liest-vor.de