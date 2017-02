Dachstuhlbrand in Angermund FOTO: Archiv FOTO: Archiv 2017-02-16T12:34+0100 2017-02-16T12:22+0100

Durch eine Stehlampe wurde am Donnerstag ein Schwelbrand in einer zurzeit in Renovierung befindlichen Wohnung ausgelöst. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell. Bei den zeitaufwendigen Nachlöscharbeiten musste das Dach geöffnet werden. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Es wurden niemand verletzt.