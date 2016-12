Comic- und Mangaconvention in Düsseldorf

Comic- und Mangakünstlerinnen, Zeichner und Illustratoren signieren vor Publikum ihre Werke.

Verlage, Comic- und Manga-Händler, Anbieter von Merchandise und Collectibles sowie Sammler stellen ihre Publikationen am Sonntag, 11. Dezember, aus und bieten im Weiterbildungszentrum am Bertha-von-Suttner-Platz Werke der "Neunten Kunst" zum Verkauf an.



Als besonderer Gast in Düsseldorf signiert Kristina Gehrmann, Gewinnerin des deutschen Jugendliteraturpreises 2016 in der Kategorie "Sachbuch" ihre Werke. Gehrmann ist eine Illustratorin und Comiczeichnerin mit einem realistischen Zeichenstil und Schwerpunkt auf historischen Themen.

Nach dem Abitur studierte sie an der Angel Academy of Art in Florenz klassisch-akademische Zeichnung und Malerei.



Seit 2012 ist sie als freiberufliche Illustratorin tätig. Sie lebt und arbeitet in Hamburg. Ihre bevorzugten Werkzeuge sind Photoshop und Clip Studio Paint mit einem Wacom Intuos 3 A5-Grafiktablett.



Ihre erste Comic-Veröffentlichung, die Graphic-Novel-Trilogie "Im Eisland", handelt vom Schicksal der verschollenen Franklin-Expedition und geht der Frage nach, wie und warum diese in einer Tragödie endete. Der erste Band von "Im Eisland" wurde 2016 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis in der Sparte Sachbuch ausgezeichnet.



Seit 2014 engagiert sich Kristina Gehrmann im Vorstand der Illustratoren Organisation e. V.

Weitere Ehrengäste sind die Manga-Zeichnerinnen Alexandra Völker und de.zibel, die Independent-Künstlerin und Sängerin Kaydee, der tolle Pyramond Verlag aus Bonn sowie der geniale Comiczeichner und Tattoo-Artist Philipp Dörr.



Beginn: 11 Uhr

Ort: VHS Düsseldorf (WBZ), Bertha-von-Suttner-Platz 1

Eintritt: 5 Euro, Kinder frei bis 12 Jahre