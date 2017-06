Caritas-Fanmeile auf der Kniebrücke

Grand Départ in Düsseldorf: Auch die Mitarbeiter des Caritasverbandes Düsseldorf sind dabei.

Auf der Kniebrücke in Höhe der Geschäftsstelle an der Hubertusstraße treffen sie sich, um von dort das Rennspektakel zu verfolgen und die Fahrer anzufeuern.

"Leiden und Leidenschaft, Tragödien und Triumphe, Geschichte und Geschichten, toller Sport und große Momente – nirgends ist man dem Grand Départ so nah, nirgends erlebt man an diesem Tag die Emotionen der Tour so intensiv wie auf der Kniebrücke", sind sich die Caritas-Mitarbeiter sicher.

Und unter der Brücke: Da gibt es ein riesiges Volksfest mit tollem Rahmenprogramm für große und kleine Besucher am Samstag, 1. Juli, ab 13 Uhr.