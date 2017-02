Bürgerbefragung zur Kultur

Rund 16.000 Düsseldorfer ab 18 Jahren erhalten in den kommenden Tagen ein Schreiben der Stadtverwaltung. Darin werden sie gebeten, sich an der jährlich stattfindenden allgemeinen Bürgerbefragung zu beteiligen.

Der umfangreiche Fragenkatalog erlaubt es, die Meinungen und Bewertungen der Bürger zu mehreren Themen zu ermitteln.



In diesem Jahr liegt der Themenschwerpunkt auf dem Bereich Kultur. Die Umfrage wird mit dem Ziel durchgeführt, aussagekräftige Informationen zu erhalten, die in die Entscheidungen von Politik und Verwaltung einfließen sollen. Durch die Teilnahme an der Befragung haben die Bürger somit die Möglichkeit, Grundlagen für eine zukunftsorientierte Kommunalpolitik zu schaffen. Auch helfen ihre Angaben und Anregungen, die Stadt darin zu unterstützen, die Kulturangebote bedarfsorientiert weiterzuentwickeln.



Da nicht jeder einzelne Bürger befragt werden kann, wird durch eine Stichprobe ein repräsentativer Querschnitt gebildet, in dem alle Bevölkerungsgruppen vertreten sind. An der Befragung können die angeschriebenen Bürger auch online teilnehmen. Hierfür erhalten die Befragten einen Link zu der städtischen Befragungsseite, auf der sie sich mithilfe einer Befragungsnummer einloggen können.



Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Um aber ein vollständiges und zuverlässiges Bild zu erhalten, ist jede Antwort wichtig. Die Auswertung der Befragung erfolgt ausschließlich in der abgeschotteten Statistikstelle des Amtes für Statistik und Wahlen der Stadt Düsseldorf.

Die Angaben der Befragten unterliegen dort den strengen Auflagen des Datenschutzes und der statistischen Geheimhaltung, die strikt beachtet werden. Die Auswertung erfolgt selbstverständlich anonym, alle Antworten werden ohne Bezug zu den persönlichen Daten verarbeitet.



Die Ergebnisse der Bürgerbefragungen in den Jahren 2015 und 2016 können im Internet unter www.duesseldorf.de/befragungen eingesehen werden.