Bürger-Kreativität am Rand der Strecke

Viele Vereine, Organisationen, Institutionen, Nachbarschaftstreffs, Stamm-tische oder auch Privatleute – die Düsseldorfer Bürger sind beim Auftakt der legendären Frankreichrundfahrt aktiv am Start.

Passend zum Tour-Event gibt es viele Aktionen an der Strecke der 1. und 2. Etappe. So werden unter anderem Düsseldorfer Ruderklubs die 1. Etappe auf dem Rhein begleiten.

Ein Zentrum der Aktivitäten liegt im Stadtbezirk 7 (Gerresheim, Grafenberg, Hubbelrath, Knittkuhl, Ludenberg). Hier findet an der Fahnenburgstraße/Rennbahnstraße die erste Bergwertung der Tour de France 2017 statt, flankiert von Aktionen des TV Grafenberg und des Düsseldorfer Reiter- und Rennvereins. Der Gerresheimer TV präsentiert sich mit einem überdimensionalen Fahrrad aus Rhönrädern am Gerresheimer Rathaus, Neusser Tor. An der Quadenhofstraße steigt dazu eine große Streckenparty.

Eine Schlagerparty gibt es an der Yorckstraße. Und mit Live-Musik wird auch am Rondell Heinrichstraße/ Graf-Recke-Straße gefeiert.

Schlagerparty:

In Pempelfort kann getanzt werden: Holger Stoldt, bekannter Düsseldorfer Designer und Fotograf, lädt ein zur Schlagerparty. Vor seinem Atelier an der Yorkstraße 2a werden nicht nur Getränke gereicht – populäre Schlager der letzten vier Jahrzehnten heizen die Stimmung ein. Die Schlaghosen und Rüschenhemden aus den 1970er-Jahren können dazu aus den "Tiefen" des Kleiderschranks rausgeholt werden und dort eine Renaissance erfahren – Fans in entsprechender Kleidung sind gerne gesehen.

dixsept e. V.:

dixsept ist ein junger Radsportverein, der in diesem Jahr gegründet wurde und sich für Toleranz, Solidarität und Offenheit als Basis des Vereinslebens ausspricht. Am 1. Juli veranstaltet dixsept im "Kleinen Rheinpark" (Rotterdamer Str. / Erich-Hoepner-Str.) ein Sommerfest mit angeschlossener Fanzone. Es gibt günstige Getränke und Snacks, außerdem können die Tour-Profis auch hier live verfolgt werden.

Görres-Gymnasium & Johanneskirche:

Pünktlich zum Grand Départ werden Planen auf Düsseldorfer Dachterrassen platziert, damit sie von den Helikopter-Fernsehkameras eingefangen werden können. Zusammen mit vielen Schülerinnen und Schülern wurde dafür ein Kunstprojekt in verschiedenen Etappen realisiert: Bei der "Radtour durch Zeit und Raum" ist so ein kultur- und generationsübergreifendes Buch entstanden, in dem Menschen ihre Geschichte rund um das Thema Fahrrad erzählen. Zudem entwickelte man die großformatigen abstrakten Kunstwerke auf Planen, die noch bis zum 4. Juli vor dem Görres-Gymnasium (Königsallee 57) und der Johanneskirche (Martin-Luther-Platz 39) zu sehen sind.