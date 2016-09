Bildhauern in der „lebenden Werkstatt“

Der 6. "Tag des Handwerks" steht im Zeichen des Mitmachens: Materialtesten im Prüflabor, Steinbildhauern in der lebenden Werkstatt und Erste Hilfe im Orthopädie-Camp.

Am Samstag, 17. September, warten in der Zeit von 10 bis 15 Uhr insgesamt 40 Live-Stationen am Georg-Schulhoff-Platz auf die mehrere Tausend Besucher. Dabei wird die seltene Gelegenheit geboten, meisterliche Arbeitstechniken und die Meisterwerkstätten im größten deutschen Meisterschulzentrum kennenzulernen. Außerdem laden zahlreiche Demonstrationsstände das Publikum ein, die eigene Handfertigkeit zu testen.

Organisator Arno Momper weist auf "besonders viele ungewöhnliche Attraktionen" im Eventprogramm des diesjährigen Handwerks-Tages hin: so können Teilnehmer mitgebrachtes Kleingut im brandneuen Materialprüflabor der Kammer testen und die Zusammensetzung analysieren lassen. Steinmetze und Steinbildhauer laden zur "Lebenden Werkstatt, und ein "Orthopädie-Camp" senkt Hemmschwellen im Kontakt mit Reha-Technik: Orthopädietechniker und -Schuhmacher führen live Anpassungsarbeiten durch.

Lebende Werkstätten werden außerdem das Bau- und das Dachdeckerhandwerk einrichten. Stellvertretend für die Leistungsfähigkeit des Handwerks im Zeitalter der Datenautomatisierung präsentiert das IT-Handwerk digitale Sicherheitstechnik und die produzierenden Branchen Fertigungsprozesse am 3-D-Drucker.

Eine "Schnuppertour" in ausgewählte Meisterwerkstätten verschafft Interessenten einen Einblick in die Meisterqualifizierung am Standort Düsseldorf. Die Akademie der Handwerkskammer hält immerhin für 31 Handwerksberufe renommierte Meisterschulen vor. "Hier werden berufliche Fertigkeiten im Umgang mit Groß- und Feinwerkzeug auf Spitzenniveau erfahrbar und in der Summe die Faszination Handwerk fassbar: ein kleiner Impuls an Leidenschaft, der für eine große Entscheidung wie die Berufswahl nicht zu unterschätzen ist", betont Kammer-Hauptgeschäftsführer Dr. Axel Fuhrmann. Die Tour beginnt um 10.15 Uhr; Voranmeldung ist erbeten unter www.hwk-duesseldorf.de/touren

In einer eigenen Standzone im Foyer der Kammer steht das Ausbildungsberaterteam der Kammer Rede und Antwort, um alle Fragen zu Inhalten, Voraussetzungen, Selbstverwirklichungs- und Aufstiegsmöglichkeiten einer Lehre im Handwerk zu beantworten – und über zahlreiche auch kurzfristig noch besetzbare Stellen zu informieren.

Die Jüngsten lockt ein Stoffparadies, ein "Perlenzimmer", das Schmink-Studio und ein Lötlabor. Fürs leibliche Wohl sorgen die Düsseldorfer Handwerksbäcker, eine Grillstation mit trendigen Kreationen aus der Wurstküche – sowie eine Show-Kaffeeinsel mit dem ehemaligen Deutschen Barista-Meister Volkan Midik.