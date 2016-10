Welt-Hunde-Tag Balou überzeugt den Skeptiker FOTO: privat Teilen

Twittern







In einer Familie, die auf den Hund kommt, gibt es in der Regel immer eine Person, die für das skeptische "Ja, aber..." zuständig ist. Ich gebe zu, das war ich. Warum sich die Zweifel zerstreuten, will ich zum Welt-Hunde-Tag gerne bekennen.