B2Run: Trainingstag mit Magdalena Neuner gewinnen

Der Düsseldorfer Firmenlauf RUN4iDEAS wird in diesem Jahr in die Laufserie der Deutschen Firmenlaufmeisterschaft B2Run integriert. Am 22. Juni 2017 laufen alle Firmen und Institutionen nun gemeinsam beim B2Run Düsseldorf in die Espritarena ein. Prominente Botschafterin: Biathlon-Olympiasiegerin Magdalena Neuner.