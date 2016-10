Autofahrer prallt gegen Warntafel

Dienstag, gegen 22.20 Uhr, verlor ein 18 Jahre alter Düsseldorfer auf der Corneliusstraße die Kontrolle über seinen Mercedes und prallte gegen eine Warntafel.

Der junge Mann war mit zwei Freunden (17 und 18 Jahre alt) in dem Wagen in Richtung Berliner Allee unterwegs. In einer Linkskurve brach das Auto aus, kam von der Fahrbahn ab und schleuerte gegen eine Warntafel am Straßenrand. Durch den Aufprall schleuderte der Wagen zurück auf die Fahrbahn und kam dort zum Stillstand.

Der 18-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Warum es zu dem Unfall kam ist unklar, dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die derzeit untersucht wird.

Seine Mitinsassen verletzten sich leicht.

Die Polizei stellte den Mercedes sicher.