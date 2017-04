Ausstellung vom Wahrzeichen-Maler

Unter dem Titel „Strukturelle Malerei“ stellt der Künstler Hermann-Josef Kuhna vom 28. April bis 3. Juni in der Galerie im stilwerk – Art Edition-Fils, Grünstraße 15, aus. Zur Vernissage am kommenden Freitag ab 18 Uhr steht ein Künstlergespräch auf dem Programm. Von der Redaktion

Die von Professor Kuhna gestaltete Wand an der Rheinuferpromenade am Burgplatz ist zu einem Wahrzeichen Düsseldorfs geworden. Sie wurde jüngst restauriert und vor kurzem der Öffentlichkeit in neuem Glanz präsentiert.

In diesem Zuge präsentiert die Galerie die exklusive Ausstellung des Künstlers mit neuen Gemälden der letzten Jahre und mit Arbeiten auf Papier. Letztere stammen aus Kuhnas bekanntem „Händel-Zyklus“, für den sich der Künstler in den vergangenen vier Jahren von den Opern von Händel hat inspirieren lassen.

1944 geboren, studierte Kuhna von 1964 bis 1969 an der Kunstakademie Düsseldorf und gehört so zu einer bedeutenden Generation der Akademie, deren Künstler in den 1960er Jahren für Furore und internationale Aufmerksamkeit sorgten.

Öffnungszeiten der Galerie:

Mo.-Fr., 10 –19 Uhr und Sa., 10 –18 Uhr.

(City Anzeigenblatt Duesseldorf)