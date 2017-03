Aquazoo: Noch einmal 2,1 Mio. Euro teurer

(ho) Schon im Januar war klar: Die inzwischen 18,8 Millionen Euro, die der Stadtrat für die Sanierung des Aquazoo Löbbecke Museum genehmigt hatte, reichen nicht.

Der Grund: zusätzlich anfallende Kosten insbesondere für die komplexe Mess-Steuer-Regelungs-Technik des Hauses. Die genauen Kosten, so der Beigeordnete Hans-Georg Lohe im Januar, müssten noch ermittelt werden. Es würde allerdings erwartet, dass die neuerlichen Mehrkosten unter einer Million Euro blieben.

Am Montagnachmittag tagt im Rathaus der Haupt- und Finanzausschuss. Ein Thema: Die Mehrkosten für den Aquazoo. In den Ausschuss-Unterlagen heißt es: "Die aktuelle Kostenprognose weist Gesamtkosten in Höhe von rund 20.915.000 Euro aus und liegt damit 2.115.000 Euro über dem Änderungsbeschluss."

Heißt: Statt "Unter einer Million" sind es tatsächlich 2,1 Millionen Euro, die die Sanierung jetzt noch einmal mehr kostet.

Ursprünglich war bei der Schließung des beliebten Düsseldorfer Hauses die Sanierung mit 12,88 Millionen veranschlagt worden.