Am Sonntag starten die Hofgartenkonzerte FOTO: Düsseldorf Marketing & Tourismus FOTO: Düsseldorf Marketing & Tourismus 2017-05-12T11:12+0200 2017-05-12T11:02+0200

Pünktlich zum Muttertag starten am kommenden Sonntag die Hofgartenkonzerte in die neue Saison. 17 Bands und Orchester werden – mit Ausnahme einer einwöchigen Pause im Juli – bis Mitte September jeweils am Sonntag im Pavillon an der Reitallee spielen.