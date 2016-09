150 Jahre Stadtwerke Düsseldorf Am Freitag wird gefeiert FOTO: ho FOTO: ho Teilen

(ho) "Es ist wie bei runden Geburtstagen im Freundes- und Familienkrei. Die werden meist auch nicht am eigentlichen Tag gefeiert, sondern am Wochenende. Und deshalb feiern wir am Freitag", sagt Stadtwerke-Vorstand Manfred Abrahams.



Der tatsächliche Geburtstag der Stadtwerke Düsseldorf ist am 20. September. 150 Jahre. Gefeiert wird am Freitag, 23. September.