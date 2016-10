Akrobaten fliegen durch das Terminal

Internationale Artisten bringen Passagiere und Besucher des Flughafens bei einem Zirkusfestival im Terminal zum Staunen. Von der Redaktion

Am Sonntag, 6. November, begeistern in der Abflughalle des Düsseldorfer Flughafens gelenkige Artisten, wagemutige Akrobaten performen in luftiger Höhe und ulkige Clowns sorgen für gute Stimmung bei Besuchern und Passagieren. Bei der Neuauflage des Zirkusfestivals wird das Terminal zwischen 11 und 18 Uhr selbst zur großen Manege. Der Eintritt ist frei.

Rund 40 internationale Künstler präsentieren bei diesem „Airlebnis“ ein Programm auf mehreren Bühnenflächen und in der Luft. Akrobaten verbiegen sich unter dem Terminaldach, Artistinnen fliegen über die Köpfe des Publikums, hypnotisierende Jonglage begegnet anmutigem Tanz.

Das Besondere an dieser Art der Vorführungen, dem in Deutschland noch recht unbekannten „Neuen Zirkus“: Die einzelnen Programmnummern bieten eine zeitgenössische Interpretation von artistischem Können. Mit Musik, Schauspiel und Tanzelementen erzählen die Choreographien ganze Geschichten und ziehen die Zuschauer damit in ihren Bann.

Der ursprünglich aus Frankreich stammende Ansatz der genreübergreifenden, künstlerischen Auseinandersetzung im Zirkus ist in den frankophonen und skandinavischen Ländern bereits weit verbreitet. Unterstützt wird das Zirkusfestival am Airport von der „Initiative Neuer Zirkus e.V.“ und dem Institut français.

(City Anzeigenblatt Duesseldorf)