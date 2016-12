71-Jähriger bricht zusammen - Ersthelfer reagieren vorbildlich

Ersthelfer sorgten durch ihr sofortiges Eingreifen für den erfolgreichen Verlauf einer Wiederbelebung bei einem Senior. Sie wurden dabei durch telefonische Anweisungen der Feuerwehr unterstützt.

Am gestrigen Mittwochnachmittag brach ein 71-jähriger Mann an einem Kiosk zusammen. Zwei Frauen aus der angrenzenden Apotheke erkannten die Notsituation sofort und leiteten eine erforderliche Reanimation ein. Eine weitere Passantin setzte den Notruf ab. Durch gezielte Fragen erkannte der erfahrene Disponent der Feuerwehrleitstelle die Notlage und unterstützte die Ersthelfer am Telefon durch Handlungsanweisungen bei der Wiederbelebung.

Bereits fünf Minuten später traf das erste Rettungsfahrzeug an der Einsatzstelle ein, die Notärzte übernahmen die bis dahin erfolgreich verlaufene Laienreanimation. Durch erweiterte medizinische Maßnahmen wurde der Patient versorgt und für den notwendigen Transport ins Krankenhaus vorbereitet. Das Rettungsteam konnte durch das schnelle Eingreifen der Ersthelfer einen stabilen Patienten an die Fachklinik übergeben.

Die Rettungskräfte hoben besonders das vorbildliche Handeln der Ersthelfer hervor. Durch das beherzte Eingreifen aller Beteiligten sei wertvolle Hilfe für den Patienten geleistet worden.