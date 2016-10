Innerhalb einer Woche haben sich bereits knapp 400 begeisterte Bürgerinnen und Bürger gemeldet, die als ehrenamtliche Helfer beim Grand Départ Düsseldorf 2017 hautnah die Tour de France erleben und selbst ein Teil des weltgrößten Radsportevents werden möchten.

"Es freut mich, dass der Grand Départ einen so großen Zuspruch in der Sportstadt Düsseldorf und über die Stadtgrenzen hinaus erfährt. Das große bürgeschaftliche Engagement ist ein starkes Signal für die Gastfreundschaft und die Bedeutung der deutsch-französischen Freundschaft in unserer Stadt", sagt Oberbürgermeister Thomas Geisel.

Das Anmeldeformular für die freiwilligen Helferinnen und Helfer ist seit vergangenem Freitag unter www.duesseldorf2017.de/volunteers veröffentlicht. Bei der Semestereröffnung der Heinrich-Heine-Universität am Montag, sowie mit einem Rundschreiben an den Stadtsportbund und die Düsseldorfer Sportvereine, hatte Oberbürgermeister Thomas Geisel ebenfalls dafür geworben, sich als Tourmaker beim Grand Départ zu engagieren.

Gesucht werden für einen oder mehrere Tage von der Eröffnung des Medienzentrums am 28. Juni bis einschließlich der 2. Etappe am 2. Juli 2017 bis zu 2.000 Volunteers, die sich für verschiedene Einsatzgebiete (Gästebetreuung, Streckensicherung und so weiter) im Düsseldorfer Stadtgebiet melden können.

Für die Verpflegung während des Einsatzes wird gesorgt. Darüber hinaus erhält jeder Helfer ein exklusives "TOUR MAKER"-Paket.